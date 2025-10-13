Son dakika | Avukat Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkından iddianame hazırlandı. Epzödemir için ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

"Rüşvet", "FETÖ'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmaları kapsamında hakkında soruşturma yürütülen Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİ

Epözdemir, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding ve Ciner Holdig'e yönelik yürütülen soruşturmalarla da ilişkilendirilmişti.