Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim

Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Yayınlanma:
"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim" ifadelerini kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Son dakika... Avukat Rezan Epözdemir tutuklandıSon dakika... Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Rezan Epözdemir, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding ve Ciner Holdig'e yönelik yürütülen soruşturmalarla ilişkilendirildi. Epözdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden hakkındaki iddiaları reddederek, tepki gösterdi.

"HAYATIMA SON VERECEĞİM"

Paylaşımında, "Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum" diyen Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu açıkça vicdansızlıktır.

Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar.

Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum. Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum.

Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir.

Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası