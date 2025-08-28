Son dakika | Avrupalı Belediye Başkanlarının İmamoğlu'nu ziyaret talebi reddedildi

Son dakika haberi... Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Türkiye'ye gelen Avrupalı Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etme talebi bakanlık tarafından reddedildi.

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan ve avukatının da cezaevinde olduğu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Türkiye'ye gelen Avrupalı Belediye Başkanlarına izin çıkmadı. Bugün Saraçhane'de İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından karşılanan başkanlar İBB binasını ziyaret etti. Nuri Aslan, belediye başkanlarını karşılamasının ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun Avrupalı başkanlar tarafından Silivri'de ziyaret edilmesine Adalet bakanlığı tarafından izin verilmediğini söyledi.

avrupalibelediyebaskanlari.png
Avrupalı belediye başkanları Saraçhane'de

Nuri Aslan, Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanlarının ilk günden beri yanlarında olduklarını, bakanlık tarafından izin verilmemesine rağmen saat 14.00'da Silivri'ye giderek desteklerini sunacaklarını söyledi:

  • "Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları üyesi ilk günden itibaren yanımızda oldular. Avrupalı meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ziyaret aramızdaki dayanışmanın en somut göstergesidir. Konuk heyetin Ekrem Başkan ile cezaevinde görüşme talebi Adalet Bakanlığı tarafından geri çevrilmiştir. Buna rağmen birazdan Silivri'ye giderek desteğimizi sunacağız. Başkanımıza tüm dünyanın gözü önünde siyasi operasyon yürütülüyor. Başkanımıza yöneltilen bu haksız ve hukuksuz davalar Türk halkının vicdanında çoktan mahkum edilmiştir."

İMAMOĞLU'NA ÖZEL DEMOKRASİ ÖDÜLÜ: DİLEK İMAMOĞLU ALDI

Avrupalı Belediye Başkanları tarafından İmamoğlu'na layık görülen 'Özel Demokrasi Ödülü' Ekrem İmamoğlu cezaevinde olduğundan dolayı eşi Dilek İmamoğlu'na teslim edildi. Barselona Belediye Başkanı Collboni tarafından Dilek İmamoğlu'na verildi. Ödülü Collboni'den teslim alan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı okudu. İmamoğlu'nun Silivri'den meslektaşlarına gönderdiği mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli meslektaşlarım, öncelikle bana bu anlamlı ödülü layık gören sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz Özel Demokrasi Ödülü sadece bana verilmiş bir onur değildir. Bu ödül Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük için direnen, otoriter baskılara boyun eğmeyen tüm yurttaşlara aittir. Çocukların savaşlarda hayatlarını kaybettiği, masum sivillerin katliamlara kurban gittiği, basının susturulduğu, muhalefetlerin hedef alındığı, yargının bir silaha dönüştürüldüğü bir çağda yaşıyoruz. İşte biz tüm bu tabloya karşı demokrasinin bir yönetim biçimi değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu hatırlatıyoruz.

Ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları da geleceğe dair umudumuzu da en yakinen hissedenler şehirlerdir. Halkın taleplerinin, özgürlük özleminin, adalet arayışlarının en doğrudan duyulduğu yerler yine şehirlerdir. İstanbul'da biz bunu katılımcı, adil ve demokratik bir yönetim modeliyle hayata geçirdik. Biz İstanbul modelini tüm ülkeye yaymak istedik. Bugün hapiste olmamamın nedeni bu değişim isteği, daha demokratik, adil ve refah içinde bir ülke özlemidir. 5 aydan uzun süredir cezaevindeyim. Ancak bilin ki kararlılığım azalmadı, tam tersine daha da güçlendi.

Demir parmaklıklar aramızda olsa da yurttaşlarımızla omuz omuza barış ve demokrasi için mücadele etmeyi sürdürüyorum."

dilekimamoglu.jpeg
Demokrasi ödülünü Dilek İmamoğlu aldı

İmamoğlu için Türkiye'ye gelen belediye başkan heyeti:

  • Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı
  • Vasil Terziev, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı
  • Tomislav Tomašević, Zagreb Belediye Başkanı
  • Haris Doukas, Atina Belediye Başkanı
  • Dominic Fritz, Timișoara Belediye Başkanı
  • Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı
  • Gergely Szilveszter Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı
  • Arnaud Ngatcha, Paris Belediye Başkan Yardımcısı
  • José Francisco Herrera Antonaya, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü
  • André Sobczak, Eurocities Genel Sekreteri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

