Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemlerinin üzerinden geçen 3 günün ardından adliyeye sevk işlemleri yapıldı.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Onursal Adıgüzel de dahil olmak üzere gözaltına alınan 20 kişinin bu sabah saatlerinde hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlandı. Onursal Adıgüzel ve beraberindeki isimler, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan kişiler şu şekilde:

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız

Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk

Ataşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan

Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen

Özgür Özel'den Ataşehir'de AKP'ye uyarı: Yarın bunu geçmişe dönük yaparlar

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş

Ataşehir Belediyesi Plan Proje Müdürü Nimet Karademir

Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay

Ataşehir Belediyesi Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz

Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat

Ataşehir Belediyesi Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz

AB Raportörü Amor'dan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki