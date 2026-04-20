AB Raportörü Amor'dan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki

AB Raportörü Amor'dan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki
Yayınlanma:
AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alındığı Ataşehir Belediyesine düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, cuma gece yarısı CHP'li Ataşehir Belediyesine düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile çok sayıda belediye bürokratının gözaltına alındığı operasyonun "karalama kampanyası" olduğunu vurgulayan Amor, Türkiye'de yargının muhalefete karşı "silah" olarak kullanıldığını ifade etti.

"YARGI DAHA DA İTİBARSIZLAŞTIRILMIŞTIR"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sık sık tepki gösteren Amor, sosyal medya hesabından Ataşehir Belediyesi operasyonuna ilişkin şunları yazdı:

"Cuma günü sıra, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden bir diğer CHP'li belediye başkanı olan Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına geldi. Bir kez daha —bir karalama kampanyası olarak sahnelenen— gece yarısı operasyonu; yalnızca Türkiye'deki yargının durumunu daha da itibarsızlaştırmış ve yargının muhalefete karşı bir silah olarak kullanıldığını göstermiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
