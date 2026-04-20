AB Raportörü Amor'dan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki
Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, cuma gece yarısı CHP'li Ataşehir Belediyesine düzenlenen operasyona tepki gösterdi.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile çok sayıda belediye bürokratının gözaltına alındığı operasyonun "karalama kampanyası" olduğunu vurgulayan Amor, Türkiye'de yargının muhalefete karşı "silah" olarak kullanıldığını ifade etti.
Son Dakika | Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
"YARGI DAHA DA İTİBARSIZLAŞTIRILMIŞTIR"
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sık sık tepki gösteren Amor, sosyal medya hesabından Ataşehir Belediyesi operasyonuna ilişkin şunları yazdı:
"Cuma günü sıra, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden bir diğer CHP'li belediye başkanı olan Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına geldi. Bir kez daha —bir karalama kampanyası olarak sahnelenen— gece yarısı operasyonu; yalnızca Türkiye'deki yargının durumunu daha da itibarsızlaştırmış ve yargının muhalefete karşı bir silah olarak kullanıldığını göstermiştir."
Friday was the turn of another CHP Mayor @onursaladiguzel, from Istanbul's #Ataşehir district, to be detained. Once again a staged, midnight operation -enacted as a smear campaign- that only further discredits the state of the judiciary in ????????, weaponized against the opposition.— Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) April 20, 2026