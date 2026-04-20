Boğaziçi kayyumu 32 yıllık festivali iptal etti!

Boğaziçi Üniversitesi’nde 32 yıldır düzenlenen Taşoda Müzik Festivali, kayyum rektör Naci İnci tarafından iptal edildi. Kararın, öğrenci protestoları ve kulüp faaliyetleriyle bağlantılı olduğu öne sürülürken, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği iptalin üniversitenin kültürel sürekliliğine zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kayyum olarak atanan rektör Naci İnci, 32 yıldır düzenlenen Taşoda Müzik Festivali’ni iptal etti. Kararın, kulüp odalarının boşaltılmasına karşı yapılan protestolar ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

BOĞAZİÇİ MEZUNLARINDAN TEPKİ

Taşoda Festivali’nin iptali yalnızca bir etkinliğin takvimden silinmesi olmadığı, Boğaziçi Üniversitesi’nin kuşaklar arası sürekliliğine vurulan bir darbe olduğuna dikkat çekilen açıklamalarda, "Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak, sadece akademik içerikle değil, bu tür ortak hafıza alanlarıyla anlam kazanır; kulüpler, etkinlikler ve festivaller bu sürecin temel bileşenleridir. Sosyal alanlar, öğrencinin kolektif bir kimlik inşa etmesini mümkün kılar. Taşoda Festivali’nin iptali, kampüsün yaşayan, kendiliğinden üreten bir alan olmaktan çıkarılıp denetlenen ve sınırları çizilen bir yapıya dönüştürülmek istendiğini göstermektedir. Öğrencileri edilgenleştiren bir anlayışı, birlikte üretme ve yeni kültürel biçimler yaratma imkânlarının daraltılmasını ve öğrencilerin söz söyleme yerlerinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz. Mesele, yalnızca kaybedilen bir festival değil; kampüsün nasıl bir yaşam alanı olacağına dair verilen mücadelenin güncel bir yansımasıdır" ifadeleri yer aldı.

