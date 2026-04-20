Özgür Çelik'ten İlayda Zorlu eylemindeki gözaltılara tepki

Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu'nun şüpheli ölümü için İstanbul'da düzenlenen protesto gösterilerinde yetmiş dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Kadıköy'de düzenlenen eylemde üniversite öğrencilerinin polisin sert müdahalesi ile gözaltına alınmasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi.

İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!

"KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HİÇBİR FERDİNE GÖZALTINDA ŞİDDET UYGULAYAMAZ"

Gözaltı sırasında "şiddet ve işkenceye" maruz kalan öğrencilerin beyanlarının tutanaklara işlenmediğine dikkat çeken Çelik, "Tüm bu rezaletleri hem partimizin hukuk komisyonu hem de gönüllü avukatlar adım adım takip ediyor, tutanak altına alıyor. Tek bir gencimizin bile uğradığı her türlü zarara, yaşadığı her mağduriyete karşı tüm yasal işlemlerin yapılması için süreci çok yakından takip ediyoruz." dedi.

"Kimse, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir ferdine gözaltında şiddet uygulayamaz. Kimse, en temel vatandaşlık hakkı olan gösteri ve yürüyüşleri engelleyemez." ifadelerini kullanan Çelik, mağdur öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdi.

"Vicdana, ahlaka ve yasalara aykırı bu muameleyi kabullenmiyoruz. Gençlerimizin yanında olacağız, yanında duracağız, can güvenliklerini ve haklarını sonuna kadar savunacağız."

18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, olayın soruşturulması ve gerçeklerin aydınlatılması için eylem yapan öğrencilere görülmemiş bir şiddetle müdahale edildi.



Sadece İstanbul’da 79 öğrenci çok sert bir müdahale ile gözaltına alındı.… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 20, 2026

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu’nun hayatını kaybetmesi üzerine, olayın soruşturulması ve gerçeklerin aydınlatılması için eylem yapan öğrencilere görülmemiş bir şiddetle müdahale edildi. Sadece İstanbul’da 79 öğrenci çok sert bir müdahale ile gözaltına alındı.

Gözaltında şiddet ve işkenceye maruz kaldıklarını belirten öğrencilerin beyanları ifade tutanaklarına yazılmadı. Öğrencilerin kendi kendilerini yaraladıklarına dair tutanaklar tutuldu. Tüm bu rezaletleri hem partimizin hukuk komisyonu hem de gönüllü avukatlar adım adım takip ediyor, tutanak altına alıyor.

Tek bir gencimizin bile uğradığı her türlü zarara, yaşadığı her mağduriyete karşı tüm yasal işlemlerin yapılaması için süreci çok yakından takip ediyoruz.

Kimse, can kaybı yaşanmış bir olayın üstünü örtemez. Kimse, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir ferdine gözaltında şiddet uygulayamaz. Kimse, en temel vatandaşlık hakkı olan gösteri ve yürüyüşleri engelleyemez.

Vicdana, ahlaka ve yasalara aykırı bu muameleyi kabullenmiyoruz. Gençlerimizin yanında olacağız, yanında duracağız, can güvenliklerini ve haklarını sonuna kadar savunacağız."