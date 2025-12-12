Son Dakika | ALES sonuçları açıklandı

23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) sonuçları açıklandı. Sınavın değerlendirme süreci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlandı.

Adaylar, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarına erişebilecekler.

SONUÇLARA ERİŞİM BİLGİLERİ

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan 'https://sonuc.osym.gov.tr' üzerinden yayımlandı. Adaylar, sonuçlarını görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulama yapabilirler.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçlarının geçerlilik süresi beş yıl olarak belirlendi. Bu süre içinde elde edilen puanlar, yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kullanılabilecek.