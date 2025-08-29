Son Dakika | Alemdağ Spor Kulübü Başkanı'nı öldüren şahıs Edirne'de yakalandı

Son dakika... İstanbul'da Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’i bir kafede öldüren E.H. Edirne'de yakalandı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir kafede 27 Ağustos'ta silahlı saldırı gerçekleşti. İlçedeki spor kulüplerinden Alemdağ Spor Kulübü’nün başkanı Tuncay Meriç, kafede bir arkadaşıyla oturduğu sırada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Saldırgan, yaz mevsimi olmasına rağmen üzerinde mont ve başında şapka ile kafeye hızlı bir şekilde girdi. Cebinden çıkardığı tabanca ile doğrudan Meriç’in başına ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın hızla kafeden kaçtığı görüldü.

Olay sırasında Meriç’in arkasında oturan kişiler ve kafedeki diğer müşteriler büyük panik yaşadı. Arkada oturan iki kişiden biri silahını çıkararak saldırganın peşine düştü.

Olayın tanıklarından Bekir Kaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım.”

SALDIRGAN EDİRNE'DE YAKALANDI

Kaçan saldırgan hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şüphelinin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalandığını duyurdu:

whatsapp-image-2025-08-28-at-11-56-06.jpeg

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;

Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

