Son dakika | Ahmet Özer'in tahliye talebi reddedildi

Son dakika | Ahmet Özer'in tahliye talebi reddedildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili için yaptıkları tahliye talebinin reddedildiğini açıkladı.

30 Ekim 2024 tarihinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçesi ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı, belediye başkanı için yapılan tahliye talebinin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini açıkladı.

Özer'in avukatı mahkemenin ret kararında ciddi sorunların olduğunu, dilekçenin içeriği ile bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını öne sürdü. Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada tahliye talebini 21 Eylül tarihinde yaptıklarını ancak mahkemenin 'itiraz süresinin geçtiği' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.

"DİLEKÇELERİMİZ OKUNMUYOR"

Bu durumu, "dilekçelerimiz okunmuyor, kopyala-yapıştır kararlar veriliyor" şeklinde algılanmasına neden olduğunu ifade eden Ersöz, dün akşam bir duruşma açıldığını ve tutukluk incelemesinin yapıldığını aktardı.

1.jpeg

2.jpeg

Söz konusu tahliye talebinin reddi kararının dosyada yer alan 3 bilirkişi raporundaki "Ahmet Özer’in ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok" tespitine rağmen verildiğini de belirten Ersöz, "Her iki karara da itiraz edeceğiz ancak gerekçesiz, steotip ve bilirkişi raporlarıyla çelişen bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp-kalmadığına dair endişemizi de bir kez daha vurgulamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avukat Ersöz'ün açıklaması şu şekilde:

ersoz.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Türkiye
ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek!
ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 14 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 14 kişi adliyeye sevk edildi
25 kişi hayatını kaybetmişti: Hasoğlu Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi
25 kişi hayatını kaybetmişti: Hasoğlu Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi