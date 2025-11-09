Son dakika | Adalet Bakanı Tunç'tan bir Demirtaş açıklaması daha

Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesi'nin, Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuru sonucunda bir ihlal kararı verdiğini ifade etti. Kamuoyunda bu karara itiraz edilip edilmeyeceğine dair tartışmalar yaşandığını belirten Tunç, Türkiye'nin bu tür daire kararlarının Büyük Daire'de görüşülmesini talep ettiğini ancak bu talebin Büyük Daire'ye gitmeden önce beş kişilik bir panel tarafından reddedildiğini açıkladı. Bu ret kararıyla birlikte daire kararının kesinleşmiş olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek" dedi.

Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce Abdullah Öcalan ve Osman Kavala hakkında da kararlar verdiğini ve bu kararların Bakanlar Komitesi'nde görüşülmeye devam ettiğini hatırlattı.

KOBANİ DAVASI'NDA İSTİNAF AŞAMASI

Selahattin Demirtaş hakkındaki davanın, kamuoyunda "Kobani Davası" olarak bilinen dava olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, davanın geçmişini özetledi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Mayıs 2024 tarihindeki kararıyla Demirtaş ve bazı arkadaşlarının mahkum olduğunu, bazı sanıkların ise süreli hapis cezaları aldığını veya beraat ettiğini belirtti. Kobani olaylarının azmettiricisi olma suçlamasıyla açılan davanın ilk derece mahkemesinde sonuçlandığını ve dosyanın şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde istinaf aşamasında olduğunu kaydetti. Bakan Tunç, "İlk dereceden hüküm verildi, bu hüküm istinafta devam ediyor. Dolayısıyla buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.