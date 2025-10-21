Son Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ynelik devam eden soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

210 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Halk TV muhabir Gamze Altunay'ın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri, belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan 210 kişiyi ifadeye çağırdı.

SON İKİ GÜNDE YOĞUN İFADE TALEBİ

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer alırken ifadeye gidenler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Altunay, belediye çalışanlarının yaklaşık 2 aydır ifadeye çağrıldığını ancak iddianamenin de açıklanması ile son iki günde yoğun bir ifade talebinin olduğunu belirtti.