Son Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldı

Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube ekipleri 210'un üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ynelik devam eden soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldıSon dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı

İBB çalışanına 'mektup' soruşturması!İBB çalışanına 'mektup' soruşturması!

210 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Halk TV muhabir Gamze Altunay'ın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri, belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan 210 kişiyi ifadeye çağırdı.

SON İKİ GÜNDE YOĞUN İFADE TALEBİ

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer alırken ifadeye gidenler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Altunay, belediye çalışanlarının yaklaşık 2 aydır ifadeye çağrıldığını ancak iddianamenin de açıklanması ile son iki günde yoğun bir ifade talebinin olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

