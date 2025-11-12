Son Dakika | 20 askerin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu
Son dakika.... Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu TSK'ya ait kargo uçağının kara kutusu bulundu.
TSK'nın C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan’da düştü. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Millî Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu.
NTV'nin haberine göre; bölgeye sevk edilen ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, uçağın kara kutusuna ulaşıldı.
Kara kutunun içinde telsiz konuşmaları ile uçuşa dair teknik veriler bulunuyor. Yapılacak incelemenin kazanın nedenine ışık tutması bekleniyor.,
KAYSERİ'YE PARÇALAR GÖNDERİLECEK
Olay yerinden toplanan parçaların Kayseri’deki askerî üsse götürülerek detaylı olarak inceleneceği belirtildi. Uzman ekiplerin ön rapor hazırlığı sürüyor.