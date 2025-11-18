Son Dakika | 100 milyar liralık dev altın operasyonu! 23 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü bir soruşturmayla, döviz teşvikleri ve kıymetli maden ithalatı üzerinden büyük çaplı bir kamu zararını ortaya çıktı.

Şüpheliler yeni şirketler kurarak mevzuata aykırı şekilde altın ve kıymetli maden ticareti yaptı; ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden işlemler yürüttü.

Şirketlerin “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu malların büyük bölümünün rejim hükümlerine aykırı biçimde işlem gördüğü tespit edildi.

Başsavcılıktan 'tarifeli' çetelere soruşturma

ALTIN YERİNE PİRİNÇ

Savcılığın açıklamasına göre, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanıldı. Altın levha gibi beyan edilen bazı ürünlerin aslında pirinç ya da imitasyon altın olduğu belirlendi. Bu yöntemle hem devleti hem de piyasa denetimini yanıltan şüphelilerin, güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kamu kurumlarını zarara uğratmak” ve “Türk parasını koruma kanununa muhalefet” gibi birçok suçtan işlem yapıldı.

18 Kasım 2025’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama çalışmaları ise sürüyor.