Son Dakika | 100 milyar liralık dev altın operasyonu! 23 gözaltı

Son Dakika | 100 milyar liralık dev altın operasyonu! 23 gözaltı
Yayınlanma:
Son dakika... döviz teşviklerini kötüye kullanıp sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde örgtülü bir şekilde usulsüz işlem yapıp 100 milyar liralık kamu zararı uğratan kişilere operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı 2 kişi aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü bir soruşturmayla, döviz teşvikleri ve kıymetli maden ithalatı üzerinden büyük çaplı bir kamu zararını ortaya çıktı.

Şüpheliler yeni şirketler kurarak mevzuata aykırı şekilde altın ve kıymetli maden ticareti yaptı; ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden işlemler yürüttü.

Şirketlerin “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu malların büyük bölümünün rejim hükümlerine aykırı biçimde işlem gördüğü tespit edildi.

Başsavcılıktan 'tarifeli' çetelere soruşturmaBaşsavcılıktan 'tarifeli' çetelere soruşturma

ALTIN YERİNE PİRİNÇ

Savcılığın açıklamasına göre, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanıldı. Altın levha gibi beyan edilen bazı ürünlerin aslında pirinç ya da imitasyon altın olduğu belirlendi. Bu yöntemle hem devleti hem de piyasa denetimini yanıltan şüphelilerin, güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

g6a7ijwwuaap-hs.jpg

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”,nitelikli dolandırıcılık”, “kamu kurumlarını zarara uğratmak” ve “Türk parasını koruma kanununa muhalefet” gibi birçok suçtan işlem yapıldı.

18 Kasım 2025’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Komisyon İmralı'ya giderse Özel de Demirtaş'ı ziyaret edecek
Komisyon İmralı'ya giderse Özel de Demirtaş'ı ziyaret edecek
Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti
Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti
Saray'ın Ezidi çemberi!
Saray'ın Ezidi çemberi!