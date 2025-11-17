Somer Sivrioğlu belediyenin aşevine gitti: Yerinde inceledi

2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye programında jüri olan Somer Sivrioğlu, ilk olarak Ataşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis restoranı olarak hizmete açılan Ata Teras’ı ziyaret etmişti.

Ata Teras’ın ardından Aşevi’ne de konuk olan ünlü şef, hijyen şartları ve kullanılan gıda malzemelerine yönelik takdirlerini iletti.

Somer Şef belediyenin ilk sosyal tesis restoranına gitti

"SOMER SİVRİOĞLU İLE BİRLİKTE YERİNDE İNCELEME FIRSATI BULDUK"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin Aşevi’nde her gün büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaları kıymetli şefimiz Somer Sivrioğlu ile birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Somer Şef’e, kamusal mutfaklarımızın taşıdığı bu önemli sorumluluğa gösterdiği ilgi, yapıcı değerlendirmeleri ve uzmanlığıyla sağladığı perspektif için teşekkür ediyorum. Komşularımıza uzanan bu dayanışma zincirini, vatandaşlarımızın katkılarıyla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Ataşehir Belediyesi Aşevi’nde, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayacak durumdaki ilçe sakinlerine her gün iki öğün, dört çeşit yemek ulaştırılıyor.