Somer Sivrioğlu belediyenin aşevine gitti: Yerinde inceledi

Somer Sivrioğlu belediyenin aşevine gitti: Yerinde inceledi
Yayınlanma:
MasterChef Türkiye jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, sosyal tesis restoranının ardından Ataşehir Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti.

2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye programında jüri olan Somer Sivrioğlu, ilk olarak Ataşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis restoranı olarak hizmete açılan Ata Teras’ı ziyaret etmişti.

Ata Teras’ın ardından Aşevi’ne de konuk olan ünlü şef, hijyen şartları ve kullanılan gıda malzemelerine yönelik takdirlerini iletti.

somer-sivrioglu-belediyenin-asevine-gitti-4.jpeg

Somer Şef belediyenin ilk sosyal tesis restoranına gittiSomer Şef belediyenin ilk sosyal tesis restoranına gitti

"SOMER SİVRİOĞLU İLE BİRLİKTE YERİNDE İNCELEME FIRSATI BULDUK"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin Aşevi’nde her gün büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaları kıymetli şefimiz Somer Sivrioğlu ile birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Somer Şef’e, kamusal mutfaklarımızın taşıdığı bu önemli sorumluluğa gösterdiği ilgi, yapıcı değerlendirmeleri ve uzmanlığıyla sağladığı perspektif için teşekkür ediyorum. Komşularımıza uzanan bu dayanışma zincirini, vatandaşlarımızın katkılarıyla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

somer-sivrioglu-belediyenin-asevine-gitti-3.jpeg

Ataşehir Belediyesi Aşevi’nde, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayacak durumdaki ilçe sakinlerine her gün iki öğün, dört çeşit yemek ulaştırılıyor.

Kaynak:ANKA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı