Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile belediyenin ilk sosyal tesis restoranı olan Ata Teras’ta bir araya geldi. Sivrioğlu, Adıgüzel'e, "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" adlı kitabını hediye etti.

Ataşehir Belediyesi tarafından geçen aylarda hizmete açılan Ata Teras'ı, MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu ziyaret etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Duygu Övür Adıgüzel ile bir araya gelerek, Ata Teras’ın lezzetlerine bakan Somer Şef, gastronomi üzerine fikirlerini ve deneyimlerini aktardı.

Somer Şef ziyareti esnasında Adıgüzel ile sürdürülebilir mutfak kültürü, gıda israfının azaltılması ve kamusal alanda nitelikli yeme-içme hizmetlerinin güçlendirilmesi üzerine görüşlerini paylaştı.

Ardından da Anadolu mutfağının zenginliğini anlattığı "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" kitabını hediye etti.

"TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıgüzel ise şöyle konuştu:

"Kıymetli Şefimiz Somer Sivrioğlu’nu, belediyemizin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi. Ataşehir’de hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan, sağlıklı ve erişilebilir bir mutfak kültürünü büyütmek için tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz."

