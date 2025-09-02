Solunum sıkıntısı yaşayan buzağıyı bebek gibi baktılar

Adıyaman Besni'de doğum sırasında ciğerlerine su kaçtığı için nefes almakta zorlanan ve doğrudan beslenemeyen buzağı, bebeklerde kullanılan buhar cihazıyla tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Dikilitaş köyünde yaşayan Mustafa Uğur'a ait ineğin yaklaşık 10 gün önce doğurduğu buzağı, doğum sırasında ciğerlerine su kaçtığı için nefes almakta güçlük çekti. Biberonla beslenen buzağı için veteriner hekime başvuruldu.

Uğur ailesi, veteriner hekimin önerisiyle yeni doğan bebeklerde kullanılan buhar cihazı temin etti.

Cihazla ilaç alan buzağının sağlık durumu düzenli uygulanan tedaviyle iyiye gitti. Anne sütünü emmeye başlayan buzağı, kısa sürede toparlandı.

Veteriner hekim Zeki Selçuk, nebulizatör cihazını hayvanlarda da başarıyla kullandıklarını söyledi.

Cihazla olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran Selçuk, "Nebulizatör cihazını bebeklerde olduğu gibi hayvanlarda da kullanıyoruz. Özellikle solunum problemi yaşayan buzağılarda ilacın akciğerlere doğrudan nüfuz etmesini sağlayarak sonuç alabiliyoruz. Aynı zamanda kedi ve köpeklerde bronşit, astım ve özellikle köpeklerde KOAH hastalığında da bu cihazı kullanıyoruz ve çok olumlu sonuçlar alıyoruz." dedi.

"BEBEK GİBİ BAKTIK"

Buzağının sahibi Mustafa Uğur da buhar cihazıyla buzağının sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Buzağının ciğerlerinde su toplandığını belirten Uğur, "İneğimiz doğum yaptığı anda buzağının ciğerlerine su kaçmıştı. Nefes darlığı meydana geldi. Veteriner, 'Bebeklerde kullanılan buhar cihazı faydalı olabilir.' dedi. Biz de denedik, gerçekten de faydasını gördük." diye konuştu.

Ayşe Fatma Uğur ise buzağıya bebek gibi baktıklarını belirtti; "Doğduktan sonra nefes darlığı oldu. Ciğerlerine su kaçırmış. Şükür, elhamdülillah sağlığına kavuştu. Çocuğumuz gibi baktık. Çocuklar bu kadar yormadı, bu bizi çok yordu. Gece gündüz başında bekledik. Sağlığına kavuştu, emeğimizi boşa vermedi" ifadelerini kullandı.