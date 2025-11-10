Sokakta patlatılan torpil 2 yaşındaki Alpaslan'ı gözünden etti!

Sokakta patlatılan torpil 2 yaşındaki Alpaslan'ı gözünden etti!
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlatılan torpil nedeniyle 2 yaşındaki Alpaslan Y. görme yetisini kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Alpaslan Y., sokakta ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi.

SOKAKTA PATLATILAN TORPİL ÇOCUĞU YARALADI

Huzur Mahallesi 39'uncu Sokak'ta saat 15.30 sıralarında ateşlenen torpilin patlamasıyla, Alpaslan Y. sağ gözünden yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Y.’ye burada ilk müdahale yapıldı.

ateslenen-torpilin-patlamasiyla-2-yasind-1009076-299324.jpg
Ateşlenen torpilin patlamasıyla 2 yaşındaki Alpaslan’ın bir gözü görme yetisini kaybetti

7 aylık bebek beşikte ölü bulundu7 aylık bebek beşikte ölü bulundu

2 YAŞINDAKİ ALPASLAN GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen 2 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

