Sokakta patlatılan torpil 2 yaşındaki Alpaslan'ı gözünden etti!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlatılan torpil nedeniyle 2 yaşındaki Alpaslan Y. görme yetisini kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Alpaslan Y., sokakta ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi.
SOKAKTA PATLATILAN TORPİL ÇOCUĞU YARALADI
Huzur Mahallesi 39'uncu Sokak'ta saat 15.30 sıralarında ateşlenen torpilin patlamasıyla, Alpaslan Y. sağ gözünden yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Y.’ye burada ilk müdahale yapıldı.
2 YAŞINDAKİ ALPASLAN GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen 2 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
