Sokakta evsizi yumruklayan çocuğun cezası belli oldu

Adana’da sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun’un, 3 Mayıs akşamı Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde üç çocuk tarafından darbedildiği iddia edildi. Olayın, Coşkun’un yürüdüğü sırada yaşanan bir tartışma sonrası meydana geldiği belirtildi.

Adana'da sokaklarda yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından darbedildi



İddiaya göre 14, 13 ve 15 yaşlarındaki üç çocuk, Coşkun’a yumruk atarak yüzünden yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından çocuklar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

"SEBEPSİZ YERE SALDIRDI"

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Coşkun’a olay yerinde müdahale edilirken, hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Coşkun ifadesinde, “Yolda yürürken tanımadığım çocuklar bana sebepsiz yere saldırdı” dedi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çocuklardan biri hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer iki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)