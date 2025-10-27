Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'nın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İzmir'de silahlı çatışma: Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralanırken, seken kurşunlar çevredeki bir iş yerinin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Eğlence mekanına silahlı saldırı

ŞÜPHELİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, kavganın nedeni ve olayla ilgili ayrıntılar hakkında soruşturma sürdürülüyor.