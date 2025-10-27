Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Yayınlanma:
Elazığ Kovancılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, seken kurşunlar bir iş yerine hasar verdi. Polis, kaçan şüphelilerİ yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'nın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İzmir'de silahlı çatışma: Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gittiİzmir'de silahlı çatışma: Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralanırken, seken kurşunlar çevredeki bir iş yerinin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Eğlence mekanına silahlı saldırıEğlence mekanına silahlı saldırı

ŞÜPHELİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, kavganın nedeni ve olayla ilgili ayrıntılar hakkında soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Husumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandı
Husumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandı
Depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın: Bebek öldü anne hastaneye kaldırıldı
Depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın: Bebek öldü anne hastaneye kaldırıldı