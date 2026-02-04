Sokak ortasında küfürler savurduğu kadını zorla aracına bindirdi: Herkes balkondan izleyip video çekti

Fatih'te bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşına hakaretler yağdırıp zorla aracına bindirdi. Mahalle sakinleri o anlarda balkona çıkıp video çekti.

Olay, 26 Ocak Pazartesi gecesi Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşına küfürler savurarak tartışmaya başlayan şahıs, durumu kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştürdü. Araçtan inen kadının yanına giden şahıs, "Binsene ne ağlıyorsun" diyerek bağırıp onu zorla içeri itmeye çalışarak zorla alıkoyma girişiminde bulundu. Genç kadının ise bu sırada "Bırak" diyerek direndiği ve ağladığı anlar kameralara yansıdı.

MAHALLELİ BALKONDAN VİDEO ÇEKTİ

Gürültü ve kadının yardım çığlıkları üzerine mahalle sakinleri pencerelere çıkarak video çekti. Vatandaşlar "Ne yapıyorsun sen?", "Bağırma kıza!" ve "Sus oğlum!" diyerek saldırgan şahsı durdurmaya çalışırken, şahsın verdiği yanıtlar çevredekileri şaşırttı. Tepki gösteren komşularına "Abi araca binmiyor" diyerek kendisini savunmaya çalışan şahıs, "İnsanlar bir şey zannediyor" diyerek bağırmaya devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Tartışmanın sonunda kadın araca binmek zorunda kaldı ve çift sokaktan ayrıldı. Olayın ardından emniyet birimlerine yansıyan bilgilere göre, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

