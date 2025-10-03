Sokak ortasında eniştesini bacağından vurdu!

Olay, saat 01.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Cüneyt İ.'yi sokak ortasında tabancayla bacağından vuran şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Cüneyt İ., kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI!

Olaya ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin, Cüneyt İ.’nin boşanma aşamasındaki eşinin erkek kardeşi C.Ö. olduğunu belirledi. C.Ö., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli C.Ö.'nün, ifadesinde, eniştesi Cüneyt İ.’nin ablasını rahatsız ettiğini, bu nedenle olay gecesi tartışma çıktığını ve vurduğunu söylediği belirtildi.