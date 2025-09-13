Kocaeli bu olayla sarsılıyor: Çifte cinayet işledi! Aynı silahla kafasına sıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dehşet yaşandı. Erhan Ders, kız arkadaşı 35 yaşındaki İpek Genç ile kardeşi 23 yaşındaki Abdullah Barış Genç’i öldürüp, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

KIZ ARKADAŞINA VE KARDEŞİNE ATEŞ ETTİ

Saat 21.00 sıralarında Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Erhan Derse, apartmanın önünde kız arkadaşı İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç’e tabancayla ateş açtı.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Vücuduna kurşunların isabet ettiği İpek Genç ve Abdullah Barış Genç kanlar içinde yere yığılırken daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

Silah sesini duyan ve olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.