Sokağı kesici aletle basıp ambulansa saldırdılar!

Yayınlanma:
Ankara'da şüpheliler ellerindeki kesici aletlerle çevreye ve yoldan geçen ambulansa saldırdı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde ellerinde kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler ellerinde kesici aletle çevreye saldırdı.

Akşam saatlerinde Keçiören’in Aktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ellerinde kesici alet taşıyan ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu düşünülen şüpheliler sokakta küfür edip, çevreye tehditler savurmaya başladı.

kesici-aletle-ambulansa-saldiran-supheli-884742-262884-1.jpg

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şüphelilerin polisin silah çekerek uyarmasına rağmen kesici aletleri bırakmadığı ve yoldan geçen bir ambulansa saldırmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

