Soğuktan korunmak isterken canından oldu
İstanbul Kağıthane'de, dondurucu soğuktan korunmak amacıyla park halindeki hasarlı bir otomobile sığınan evsiz vatandaş, araçta çıkan yangın neticesinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı saat 03.00 sularında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi, Çavdar Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokaklarda yaşadığı belirlenen bir kişi, gece bastıran soğuk havadan korunabilmek umuduyla, bir tamirhanenin önünde onarım için bekletilen otomobile yöneldi. Yaklaşık bir aydır orada olduğu öğrenilen aracın kırık camından içeri giren şahıs, kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ortasında kaldı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Araçtan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay mahalline ivedilikle itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak soğutma çalışmaları sırasında aracın içine bakan itfaiye erleri, bir kişinin hareketsiz yatan bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme birimleri yönlendirildi.

İLK BULGULAR: ÖNCE ZEHİRLENDİ SONRA YANDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre; talihsiz adamın önce araç içinde oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek bilincini kaybettiği, ardından yayılan alevler nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kişinin, yangın başladığında baygın olduğu için kaçamadığı değerlendiriliyor.

ARAÇ SAHİBİ VE TAMİRCİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yanan otomobilin sahibini ve aracın önünde bulunduğu tamirhanenin çalışanını ifadelerine başvurmak üzere karakola davet etti. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, kimliği henüz netleşmeyen şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ve olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

