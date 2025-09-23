Şoförü iş insanını sokak ortasında vurdu: Boğuşma anları kamerada

Ankara'da bir iş insanı, şoförü tarafından silahla bacağından vuruldu. Cep telefonu kamerası ile anbean kayda alınan olayda iş insanının şoförüyle boğuşurken silahı almaya çalıştığı ve "İmdat" diye bağırdığı anlar yer aldı.

ŞOFÖRÜ İŞ İNSANINI SOKAK ORTASINDA VURDU

Ankara'da iş insanı Z.E., şoförü Z.Ş. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi.

İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında cipte tartışma çıktı. Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti.

BOĞUŞMA ANLARI KAMERADA

Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde iş insanı Z.E.'nin, kendisini bacağından vuran şoförü Z.Ş.'nin elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü.

Z.E.'nin yaralı halde bir süre boğuştuktan sonra şoförünün elinden tabancayı aldığı an da görüntüye yansıdı.

Öte yandan Z.E.'nin hastanede tedavisi sürerken, Z.Ş.'nin de emniyette işlemleri sürüyor.