Şofbenden sızan gaz zehirledi: 18 yaşındaki Şebnem hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen Şebnem Çetinkaya (18), hayatını kaybetti.

Gülüç beldesinde dün duş almak için banyoya giren Şebnem Çetinkaya, uzun süre çıkmayınca, ailesi durumdan şüphelenip kontrol etti.

ofben-zsehirlenmes-1.jpg

Üniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandıÜniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandı

BANYODA BAYGIN HALDE BULUNDU

Ailesi, Çetinkaya’yı banyoda baygın halde buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şebnem Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

sofben-zsehirlenmes-2.jpg

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şebnem Çetinkaya için bugün öğle vakti Hatip Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı. Çetinkaya, namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak:DHA

