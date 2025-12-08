Sabiha Gökçen'de korkutan olay: İniş yapan AJet uçağı pist dışına kaydı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Priştine-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, inişinin ardından bir kaza tehlikesi atlattı. Airport Haber’e göre AJet'e ait, TC-JZN tescil numaralı 12 yaşındaki Boeing 737-800 tipi uçak, pistte emniyetle iniş yaptıktan sonra taksi yolunda ilerlerken aşırı yağış sebebiyle kontrolünü kaybetti.

UÇAK YUMUŞAK ZEMİNE SAPLANDI

VF102 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren uçak, iniş sonrası taksi sırasında pist dışına kayarak yumuşak toprak zemine saplandı. Olay sonrasında acil durum ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

YOLCULAR MERDİVENLERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan ilk değerlendirmelerde olayda hiçbir yaralanma olmadığı bildirildi. Yolcular, acil tahliye kaydıraklarına gerek duyulmadan, bekletilen yolcu merdiveni araçlarıyla uçaktan sorunsuz bir şekilde indirildi.

PİST TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle havalimanı yetkilileri, 06R/24L pistinin kullanımını geçici olarak durdurdu. Yayımlanan NOTAM (Havacılık Bildirimi) ile bu durum duyuruldu.

UÇUŞLARDA GECİKME

Olayın ardından havalimanında hem kalkış hem de varışlarda ortalama 60 dakikaya varan gecikmeler yaşanmaya başladı. Kazanın meydana geldiği sırada bölgedeki rüzgar hızının 14 knot seviyesinde olduğu kaydedildi. Havalimanı ekipleri, uçağın bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışma yürüttü.