Sabiha Gökçen'de korkutan olay: İniş yapan AJet uçağı pist dışına kaydı

Sabiha Gökçen'de korkutan olay: İniş yapan AJet uçağı pist dışına kaydı
Yayınlanma:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, AJet'e ait Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı, iniş sonrasında şiddetli yağış nedeniyle taksi yolundan çıkarak toprağa saplandı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı ve yolcular sorunsuz şekilde tahliye edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Priştine-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, inişinin ardından bir kaza tehlikesi atlattı. Airport Haber’e göre AJet'e ait, TC-JZN tescil numaralı 12 yaşındaki Boeing 737-800 tipi uçak, pistte emniyetle iniş yaptıktan sonra taksi yolunda ilerlerken aşırı yağış sebebiyle kontrolünü kaybetti.

UÇAK YUMUŞAK ZEMİNE SAPLANDI

VF102 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren uçak, iniş sonrası taksi sırasında pist dışına kayarak yumuşak toprak zemine saplandı. Olay sonrasında acil durum ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

3 ilde uçak seferleri iptal edildi3 ilde uçak seferleri iptal edildi

YOLCULAR MERDİVENLERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan ilk değerlendirmelerde olayda hiçbir yaralanma olmadığı bildirildi. Yolcular, acil tahliye kaydıraklarına gerek duyulmadan, bekletilen yolcu merdiveni araçlarıyla uçaktan sorunsuz bir şekilde indirildi.

Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacakDüşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak

PİST TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle havalimanı yetkilileri, 06R/24L pistinin kullanımını geçici olarak durdurdu. Yayımlanan NOTAM (Havacılık Bildirimi) ile bu durum duyuruldu.

UÇUŞLARDA GECİKME

Olayın ardından havalimanında hem kalkış hem de varışlarda ortalama 60 dakikaya varan gecikmeler yaşanmaya başladı. Kazanın meydana geldiği sırada bölgedeki rüzgar hızının 14 knot seviyesinde olduğu kaydedildi. Havalimanı ekipleri, uçağın bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışma yürüttü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Zabıtalar altı kadının yandığı gün sahte tutanak mı tuttu?
Zabıtalar altı kadının yandığı gün sahte tutanak mı tuttu?
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem