Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın adı Büyükçekmece'de bir caddeye verildi.

ŞEHİTLER BELEDİYE MECLİSİNDE ANILDI

Büyükçekmece Belediye Meclisi, aralık ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ve 20 askerin şehit olması nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda, şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin, Dizdariye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi sınırında bulunan Gölboyu Caddesi'ne verilmesine ilişkin teklif görüşüldü.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve şehit olan silah arkadaşlarına rahmet diledi.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi

Kazada 20 askerin şehit olduğunu hatırlatan Çebi, "Bu elim kazada Büyükçekmece'mizin kıymetli evladı kahraman Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ı kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelimiz Elif Korkmaz'ın da değerli ağabeyi olan aziz şehidimize ve kazada hayatını kaybeden tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

HAVA PİLOT YARBAY'IN ADI BÜYÜKÇEKMECE'DE YAŞATILACAK

Konuşmaların ardından şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin bir caddeye verilmesine ilişkin gündem maddesi, oy birliğiyle Harita Komisyonu'na havale edildi.

Kararın, çarşamba günü ikinci oturumda meclisten geçmesi bekleniyor.

Kaynak:AA

