Sobadan sızan duman can aldı!

Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evlerinde yaktıkları sobadan sızan dumandan zehirlenen Hacı Özpolat (64) hayatını kaybetti, eşi Safiye Özpolat (65) ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki Hacı Özpolat ile 65 yaşındaki eşi Safiye Özpolat, evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi.

Arkadaşının terliğini almak istemişti: Akıntıyla sürüklenen Hızır Ali öldüArkadaşının terliğini almak istemişti: Akıntıyla sürüklenen Hızır Ali öldü

Özpolat çiftinden haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip eve girdiklerinde, ikisini de odada baygın halde buldu.

sobadan-sizan-dumandan-zehirlendiler-1-1018733-302232.jpg

YAŞLI ADAM BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ!

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacı Özpolat, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

