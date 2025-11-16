Arkadaşının terliğini almak istemişti: Akıntıyla sürüklenen Hızır Ali öldü

Yayınlanma:
Bursa’nın Karacabey ilçesinde arkadaşının terliğini almak isterken ayağı kayıp dereye düşen Hızır Ali Çetin (11), akıntıda sürüklenerek hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Canbolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Canbolu Deresi kenarında top oynayan 4 çocuktan E.Y.’nin, topa vurduğu sırada terliği ayağından çıkıp dereye fırladı.

Balık tutarken akıntıya kapılan gençten acı haber geldiBalık tutarken akıntıya kapılan gençten acı haber geldi

ARKADAŞININ TERLİĞİNİ ALMAK İÇİN GİRDİĞİ DEREDE CAN VERDİ

Arkadaşının terliğini almak için suya giren Hızır Ali Çetin’in, dere içindeki taşın üzerine çıktı sırada ayağı kayarak suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kaybolurken, arkadaşları ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hızır Ali Çetin’in cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.

DAHA 6'NCI SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Şehit Serkan Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Çetin’in cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına 4'üncü kez erişim engeli
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına 4'üncü kez erişim engeli
Karabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Karabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı