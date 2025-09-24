Skuter ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde skuter ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geldi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

A.U.’nun kullandığı skuter, E.B.K. yönetimindeki 48 ALH 365 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile skuterde yolcu konumunda bulunan V.A. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

