Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü

Mersin'den Gürcistan'a gönderilmek istenen mandalinada, zirai ilaç kalıntısı belirlendi. Ticaret Bakanlığı, 6,1 ton mandalinanın imha edildiğini bildirdi. Bakanlığın imha görüntüsünde mandalinaların plastik kasalarla beraber gömülmesi tepki çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin’den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi.

Skandal, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan denetimlerde ortaya çıktı.

6,1 TON MANDALİNA İMHA EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından skandala ilişkin yapılan açıklamada, ürünlerin imha edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Uygunsuzluklar neticesinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MANDALİNALARIN PLASTİKLERLE GÖMÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan imha edilmek üzere bölgeye getirilen mandalinaların, kasalardan çıkarılmadan kepçe ile toprağa gömülmesi tepki topladı.

İklim değişikliğinin sebepleri arasında gösterilen plastik kirliliği, gıda güvenliğini, kalitesini ve insan sağlığını tehlikeye atmakta.

Bakanlığın örnek olması gerekirken biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem bozulmasına yol açan faaliyeti, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

