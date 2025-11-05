"Siz varken PKK'ya gerek yok" demişti: MHP'den Dervişoğlu'na sert tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan ve terörle mücadele sürecine dair ortaya attığı iddialara sosyal medya hesabı üzerinden sert bir yanıt verdi.

Büyükataman, Dervişoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iftiralarla saldırarak terörle pazarlık yapıldığını iddia ettiğini belirtti. Ayrıca Dervişoğlu'nun Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya yeltendiğini belirtti.

"TÜRK DEVLETİ PAZARLIK YAPMAMIŞTIR VE YAPMAYACAKTIR"

Dervişoğlu'na yanıtında Büyükataman şunları kaydetti:

"Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır."

Büyükataman, TBMM’de kurulan komisyonun amacının belli olduğunu, toplumun tüm kesimlerinin dinlendiğini ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

"İYİ PARTİ EMPERYALİZMİN GİZLİ EMELLERİYLE AYNI ÇİZGİDEDİR"

Büyükataman, açıklamasında İYİ Parti'nin geçmiş siyasi tutumlarına ilişkin ağır eleştiriler yöneltti. Partisinin geçmişte terör örgütlerine tavizler sunan masalarda "kenar süsü olduklarını" ve "üç beş koltuk fazla kapmak için kapalı kapılar ardında Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaşma olduklarını" öne sürdü.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İYİ Parti'yi hedef alarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İP, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu Emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür."

