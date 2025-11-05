Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye zehir zemberek sözler: Siz varken Apo’ya PKK’ya gerek yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çıkışları nedeniyle ateş püskürdü. Dervişoğlu, "Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok" sözlerini sarf etti.

Son Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdır

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YOL HARİTASINI ÖNÜMÜZE KOYMAK İSTİYORLAR!

Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, rahatsız oldukları konuların çok farklı olduğunu belirterek "Kimi Cumhuriyet'ten kimi Türklükten kimi hukuk devletinden rahatsız. Biz ise bunlara düşmanlık edenlerden rahatsızız. Millet bizi yanlışa dur demek için Meclis'e gönderdi. Tekrar soruyorum, 'Terörist başı size, sizin de terörist başının reçetelerine olan sevdanız nereden geliyor?' diye soruyorum. Sizin Öcalan'a olan muhabbetinizi sağır sultan bile duydu ancak bu Öcalan canisinin size olan muhabbetini sebebi ve kaynağı nedir? Gelin açıklayın.” ifadelerini kullandı.

“Hala sanki bu memlekette terörle yaşamak isteyen varmış gibi, 'Terörsüz Türkiye' diye zırlayıp milleti kandırmaya çalışıyorlar” diyen Dervişoğlu, “Cebren, hileyle bu davulun tokmağını tutanlar kendi yalanlarına inanıyorlar. Terör örgütünün ve cani başısının yol haritasını devlet politikası diye yutturup önümüze koymak istiyorlar.” sözlerini sarf etti.

İYİ Parti lideri, konuşmasının devamında “Terör örgütü uzantısı siyasi parti hiçbir emelinden ve hedefinden vazgeçmemiştir. Devletle pazarlık ediyorlar, karşı duruşumuz bundan kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

“SİZ VARKEN APO'YA, PKK'YA GEREK YOK"

Meclis’ten bir heyetin İmralı’ya gitmesini için ısrar edenlerin olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bunun Meclis'in saygınlığına gölge düşüreceğini görmüyorlar mı? Öcalan canisi, bulunduğu yerden istediği açıklamayı yapıyor ve istediği kişilerle de görüşüyor. Meclisi onun ayağına götürmek konusundaki ısrar niye? İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar faydalı olacakmış. Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok. Bindirin onu İmralı feribotuna, ihanet bir ömür sürer kavuşmak bir dakika. Böylece hasretleri de biter." sözlerini sarf etti.

Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaşadığı gerginlik ardından İYİ Partili Erhan Usta'ya ceza verileceği yönünde haberler servis edildiğine de dikkat çekerek "Buyurun gelin! İYİ Parti grubu burada. Hesap mı soruluyormuş, hesap mı alınıyormuş millet görsün" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında "PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır. Bir kez daha ve tekrarla söylemem lazım gelirse Mecliste kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır.” açıklamasını yapmıştı.