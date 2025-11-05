Müsavat Dervişoğlu’ndan flaş Demirtaş açıklaması!

Müsavat Dervişoğlu’ndan flaş Demirtaş açıklaması!
Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş’a ilişkin flaş bir açıklamada bulunarak “Eylemlerine ve söylemlerine katılmıyorum ama bir insanın hürriyetini sınırlanmak ya da kavuşturmanın siyasilerde değil hukukta ve adalette tecelli etmesi gerektiği görüşüne inanıyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısının ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" ifadelerini kullanmış ve bu sözler büyük bir yankı uyandırmıştı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise, bugün grup toplantısının ardından gazetecilere, Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

whatsapp-image-2025-11-05-at-11-54-33.jpeg

“EYLEMLERİNE VE SÖYLEMLERİNE KATILMIYORUM AMA…”

Gazetecilerin kendisine yönelttiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının kesinleşmesine ilişkin soruya yanıt veren Dervişoğlu, “Dünkü karardan malumatım var. Bu kararların siyasetle uygulanmasını yerinde bulmuyorum. Bunlar için çıkarlardan ziyade hukukun ve adaletin geçerli olmasından yana bir ortak tavrın sahibi olmamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, açıklamasının devamında “Ben Selahattin Demirtaş’ın biliyorsunuz ki eylemlerine ve söylemlerine katılmıyorum ama bir insanın hürriyetini sınırlanmak ya da kavuşturmanın siyasilerde değil hukukta ve adalette tecelli etmesi gerektiği görüşüne inanıyorum” sözlerini sarf etti.

Demirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecekDemirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecek

AİHM HAK İHLALİ KARARINI KESİNLEŞTİRMİŞTİ!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddetmiş ve dolayısıyla hak ihlali kararını kesinleştirmişti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
İstanbul barajlarında tehlike çanları
İstanbul barajlarında tehlike çanları