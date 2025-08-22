Siyasette kasırganın ayak izleri! Çok konuşulacak kulisi açıkladı: AKP MHP’yi yalnız mı bıraktı?

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplantılarını sürdürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan yeni sürece ilişkin Ankara'da kulisler de hareketli.

T24'den Ceren Bayar'ın haberine göre, sürecin topluma anlatılmasında MHP yalnız bırakıldı. Yazıda “TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile yeni bir evreye giren çözüm sürecinde en kritik aşamalara gelindi. Ancak kulislerde “sürecin başarısızlıkla sonuçlanması” için özel çaba harcayan isimlerin bulunduğu, AKP’nin yeterli sorumluluk almadığı, CHP’ye yönelik operasyonlarla süreci birlikte yürütmeye çalışmasının demokratikleşme hamlelerini engellediği, topluma süreci anlatma konusunda bütün yükün MHP’ye bırakıldığı gibi sorunlar konuşuluyor. “ ifadeleri yer aldı.

“SURİYE’DEKİ SON GELİŞMELER SÜRECİ ZORA SOKACAK"

Suriye’deki gelişmeler ve yapılan açıklamaların da sürecin en önemli tartışma başlığı olacağı Ankara kulislerinin üzerinde durduğu bir konu. Haberde, Hakan Fidan'ın açıklamalarına ayrı bir paragraf açıldı, “Sürece dair son haftaların en tartışmalı başlıklarından biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili açıklamaları oldu. Fidan’ın YPG’yi hedef alan sert tonlu açıklamaları, hatta kuzey Suriye’ye yönelik operasyon sinyali vermesi DEM Parti’de rahatsızlık yarattı. DEM Parti yöneticileri, Fidan’ın açıklamalarının sürecin ruhuna uygun olmadığını ve sürece zarar verdiğini söyledi. Siyaset kulislerinde Hakan Fidan’ın sürece karşı olduğu, Suriye’deki son gelişmelerin süreci zora sokacağı yorumları bile yapıldı.” denildi.

“SÜRECİN BAŞARILI OLMASINI İSTEMEYENLER VAR"

Ankara kulislerinde sürecin başarılı olmasını istemeyenlerin olduğu da konuşuluyor. AKP yöneticileri, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu, Suriye’deki Türkiye dahil tüm aktörlerin bu hassasiyet üzerinden diplomatik temaslarını sürdürdüğünü vurguluyor.

