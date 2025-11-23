Sivas'taki maden göçüğünde 7. gün: Şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Olay, 17 Kasım'da Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyündeki bir demir madeni ocağında meydana geldi. Şantiye müdürü olarak görev yapan 66 yaşındaki Sabri Yıldırım, heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlediği sırada ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştü. Bu sırada yaşanan toprak kayması, Yıldırım'ın göçük altında kalmasına neden oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI İŞ MAKİNELERİYLE DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yedinci gününde de devam ediyor. Ekipler, şantiye müdürü Sabri Yıldırım'a ulaşabilmek için iş makinelerinin de yardımıyla enkaz ve toprak yığınını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

HEYELAN RİSKİ ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Gece saatlerinde güvenlik nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede devam eden toprak kayması riski, ekiplerin hem kendi güvenliklerini sağlamalarını hem de daha hassas bir çalışma yürütmelerini gerektiriyor. Bu nedenle çalışmaların büyük bir titizlikle ilerlediği kaydedildi.