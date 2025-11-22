Maden işçilerinden “yetersiz ücret” isyanı!

Zonguldak’ta maden işçileri, çalışma koşullarının ağırlığını ve yetersiz ücret aldıklarını aktararak dert yandı. Maden işçisi Selim Ustaoğlu, yeraltı üretiminin yüksek dikkat ve sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek her şeyden önce iş güvenliğinin geldiğini ifade etti. Ustaoğlu, alınan ücretlerin geçim için yeterli olmadığını fakat çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

“İŞ EMNİYETİ BİZİM İÇİN EN KRİTİK NOKTA”

Ocağın daimi nezaretçisi Maden Mühendisi Hüseyin Şahin ise madenciliğin her gün değişken riskler barındırdığını aktardı ve "İşin emniyeti bizim için en kritik nokta. Programlı ve disiplinli çalışmak zorundayız" sözlerini sarf etti.

"AİLELERİMİZİN BİR UMUDU OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

2021 yılından bu yana ocakta çalışan Mutlu Bizimyer, bölgede madenciliğin kuşaklardan beri sürdürülen bir meslek olduğunu vurgulayarak "Kazanç günümüz şartlarında yetersiz kalıyor ama başka bir işe yönelmek de kolay değil" ifadelerini kullandı.

Mustafa Nalbant ise 12 yıllık madenci olduğunu, mesleğin dikkat gerektirdiğine işaret ederek, "Ailelerimizin bir umudu olarak çalışıyoruz. Devletten mevcut koşullar göz önüne alınarak daha fazla destek bekliyoruz" dedi.