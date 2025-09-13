Göçük altında kalan madenciler iki gündür aranıyor!

Yayınlanma:
Denizli'de bir madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Denizli’de krom madeni çöktü; 2 işçi toprak altındaDenizli’de krom madeni çöktü; 2 işçi toprak altında

EKİPLER SEFERBER OLDU

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor. Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildiği ifade edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü