Göçük altında kalan madenciler iki gündür aranıyor!
Yayınlanma:
Denizli'de bir madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.
Denizli’de krom madeni çöktü; 2 işçi toprak altında
EKİPLER SEFERBER OLDU
Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor. Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildiği ifade edilmişti.
