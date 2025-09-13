Göçük altında kalan madenciler iki gündür aranıyor!

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Denizli’de krom madeni çöktü; 2 işçi toprak altında

EKİPLER SEFERBER OLDU

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor. Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildiği ifade edilmişti.