Sivas'ta TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde elektrikli motosiklet ile TIR’ın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 86 yaşındaki Ali Ünalan’ın kullandığı 58 AGT 981 plakalı elektrikli motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı’nda 64 yaşındaki S.C. yönetimindeki 38 AGC 498 plakalı TIR ile çarpıştı.

Olay ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ünalan, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı