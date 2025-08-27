Sivas'ta TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde elektrikli motosiklet ile TIR’ın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 86 yaşındaki Ali Ünalan’ın kullandığı 58 AGT 981 plakalı elektrikli motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı’nda 64 yaşındaki S.C. yönetimindeki 38 AGC 498 plakalı TIR ile çarpıştı.
Olay ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ünalan, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)