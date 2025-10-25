Sivas'ta Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için yürüyüş düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamlığı ile İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için Türk Telekom Lisesi önünde bir araya gelenler, ilçe merkezine kadar yürüdü.

Kaymakam Tarık Safa Kahveci, bir konuşma yaptı. Kahveci, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük ve yardımsever bir millet olduğunu vurguladı.

"MAZLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Gazze olmak üzere zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze için söylenen her söz, yazılan her yazı, yapılan her yardım, Gazze'de yanan ateşi söndürmek için birer yağmur damlası olacak ve özgür, bağımsız Filistin'in kuruluşuna vesile olacaktır."

Programda, öğrenciler Gazze için şiirler okurken, Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından dua edildi.

Yürüyüşe, ilçe halkı, öğrenci ve veliler katılım sağladı.

Kaynak:AA

