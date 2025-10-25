İsrail'i ABD mi yönetiyor? Netanyahu cevapladı

Netanyahu'ya "ABD Başkanı Trump'ın 'İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, Arap liderlerine bunun sözünü verdim' sözleriyle ne kastettiği, İsrail'i ABD'nin yönetip yönetmediği" soruldu.

O HAMLEYE DEĞİNMEKTEN KAÇINDI

Bu soru üzerine Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sağ 20 İsrailli esirin geri getirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Trump’a teşekkür ederek, iki ülke arasında üst düzey işbirliği olduğunu vurgulamasına karşın sözlerinin sonunda "Biz, bağımsız bir devletiz." ifadesini kullandı. Trump’ın İsrail adına Arap ülkelerine söz vermesine ise cevabında değinmedi.

TRUMP ‘RAHAT OLUN’ DEMİŞTİ

Netanyahu’nun "bağımsız devlet" olduklarını iddiasını içeren açıklaması, Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin İsrail Meclisinde yapılan oylama hakkında, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." ifadelerinin ardından geldi.

İSRAİL’E ‘APTALCA HAREKET’ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İsrail ziyareti esnasında işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının Meclis ön oylamasından geçmesinin, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemiş, Trump yönetiminin politikasının "ilhak"a karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini vurgulamıştı.

NETANYAHU’DAN GERİ ADIM

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Meclisteki oylamanın "muhalefetin bir provokasyonu" olduğunu savunmuş ve hükümet olarak bu adımı desteklemeyeceklerini duyurmuştu. Buna karşın Netanyahu'nun iktidar ortağı aşırı sağcı partiler İsrail'in "Batı Şeria'da egemenlik sahibi olduğunu" savunmuş ve kararı desteklemişti.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ İSRAİL’DE

Son dönemde, İsrailli yetkililer ve Netanyahu, üst üste ABD'den Trump yönetiminden gelen üst düzey isimlerle görüşüyor. ABD'den protokol sırasına göre Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve Danışmanı Jared Kushner, Netanyahu ile son 72 saatte görüşen isimler olarak kaydedildi.

NETANYAHU’YA BEBEK BAKICILIĞI

CNN'e konuşan ABD'li kaynaklar, İsrail'e gerçekleştirilen üst üste ziyaretleri, "Netanyahu bebek bakımı" olarak tanımladı ve İsrail Başbakanına Gazze'de ateşkesin Trump açısından "ne kadar önemli olduğunu anlatmak için yapıldığını" belirtti.