Vance-Netanyahu görüşmesinden “Türkiye krizi” çıktı!

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de barış için önlerinde zor bir süreç bulunduğunu ama barışın İsrail açısından Ortadoğu'daki daha geniş ittifakların önünü de açabileceğini ifade etti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Kudüs'teki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşma yapan Vance, hem Hamas'ın silahsızlandırılmasını hem de Gazze'nin yeniden imarı konusunda önemli sınamalarla karşı karşıya olduklarını ifade ederek "Önümüzde son derece çetin bir görev var. Hamas'ı silahsızlandırırken Gazze'nin yeniden inşasını, Gazze halkı için daha iyi bir yaşamı, ama aynı zamanda Hamas'ın İsrailli dostlarımıza artık bir tehdit oluşturmamasını sağlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Netanyahu ile görüştü: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz

“BÖLGELERİNE SAHİP ÇIKMALARINA OLANAK TANIYACAKTIR”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze planının İbrahim Anlaşmaları'nın önünü açmada kritik bir rol oynayacağını da ifade eden Vance, "Böylece Ortadoğu'da oluşturulacak bir ittifak yapısı, bu bölgenin ve dünyanın iyi insanlarının kolları sıvayarak kendi bölgelerine sahip çıkmalarına olanak tanıyacaktır" sözlerini sarf etti.

2020 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile İsrail ile çeşitli Arap devletleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Netanyahu da görüşmede savaş sonrasının istişare edildiğini ifade ederek Gazze’deki yeni düzende sivil bir hükümet oluşumu, güvenliğin sağlanması, güvenliği kimin sağlayacağı gibi konuları ele aldıklarını kaydetti. Gazze'nin geleceğine "tamamen yeni bir vizyon" ile yaklaştıklarını ileri süren Netanyahu, "Kolay olmayacak ama mümkün olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda bir barış planı ve altyapı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDEN TÜRKİYE KRİZİ ÇIKTI!

Basın toplantısında, Gazze'de güvenliği sağlaması öngörülen uluslararası güvenlik gücü ve Türkiye'nin bu güce olası katılımı da gündeme gelirken Netanyahu, bugün Vance ile düzenlediği basın toplantısında "yeni güvenlik gücüyle ilgili kararların ABD ile istişare içinde alınacağını ifade etti ve Türkiye’nin rolü ile ilgili soruya "Bu konuda çok net bir görüşüm var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" cevabını verdi.

Vance, geçtiğimiz gün İsrail'in güneyinde yer alan Kiryat Gat kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze'de İsrail ordusunun çekilmesinin ardından güvenliği sağlayacak uluslararası güçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtmiş, bu güce katılması beklenen ülkeler arasında Türkiye ve Endonezya'nın adını telaffuz etmişti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine "İsrailli dostlarımıza kendi topraklarındaki yabancı güçlerle ilgili hiçbir zorlamada bulunmayacağız" sözlerini sarf eden Vance, Türkiye'nin Gazze'de oynayacağı yapıcı bir rol bulunduğunu ifade ederek "Açıkçası Türkiye bu yapıcı rolü halihazırda öncesinde de oynadı ve bunun için müteşekkiriz" demişti.

Vance'in açıklamalarının ardından İsrail basınında Netanyahu'nun Türkiye'nin uluslararası güvenlik gücünde yer almasına karşı çıktığı, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nin yeniden imarına katılmasına da sıcak bakmadığı yönünde haberler çıktı.