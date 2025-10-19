Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi
Yayınlanma:
Gazze'de ateşkesin dünyaya duyurulmasının ardından birkaç gün boyunca saldırılar sona ermişti. Ancak İsrail bugün Refah'ta yeniden hava saldırısı yaptı. Son 24 saatte 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıların ardından hem Netanyahu hem de Hamas'tan açıklama yapıldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik bir operasyon düzenledi. Saldırının sonuçları henüz netleşmezken, İsrailli bir askeri yetkili, operasyonun Hamas'ın başlattığı saldırılara bir yanıt olduğunu öne sürdü. Yetkili, "Hamas, roketatar ve keskin nişancı kullanarak İsrail kontrolündeki bölgede askerlerimize saldırdı. Bu, ateşkesin açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!

NETANYAHU VURUN TALİMATINI VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

YENİ SALDIRILAR YAPILACAK

İsrail medyasından KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: BİLGİMİZ YOK! ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kullanılan ifadeler şu şekilde oldu:

  • "Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten beri onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmamıştır.
  • Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz."

Kaynak:AA / DHA

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Dünya
Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Napolyon’un paha biçilmez mücevherlerini çaldılar
Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Napolyon’un paha biçilmez mücevherlerini çaldılar
Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda
Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda