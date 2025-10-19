Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik bir operasyon düzenledi. Saldırının sonuçları henüz netleşmezken, İsrailli bir askeri yetkili, operasyonun Hamas'ın başlattığı saldırılara bir yanıt olduğunu öne sürdü. Yetkili, "Hamas, roketatar ve keskin nişancı kullanarak İsrail kontrolündeki bölgede askerlerimize saldırdı. Bu, ateşkesin açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!

NETANYAHU VURUN TALİMATINI VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

YENİ SALDIRILAR YAPILACAK

İsrail medyasından KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: BİLGİMİZ YOK! ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

