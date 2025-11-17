Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü göçük altında kaldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda, 66 yaşındaki şantiye müdürü S.Y. göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sivas Valiliği, gelişmeye ilişkin şunlarıaktardı:

"17.11.2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin hemen ardından sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"