Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 5 gündür toprak altında

Yayınlanma:
Sivas'ın Divriği ilçesinde 17 Kasım'da demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları beşinci günde devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyündeki demir madeni ocağında 17 Kasım tarihinde meydana gelen iş kazasında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Yıldırım, maden ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde heyelan riskini azaltma çalışmalarını denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düşmüş ve ardından gelen toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kalmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde güvenlik amacıyla ara verilen arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Yetkililer, Yıldırım’ın bulunduğu bölgede sürekli toprak kayma riskinin devam etmesi nedeniyle, ekiplerin kurtarma faaliyetlerini yüksek güvenlik önlemleri altında ve titizlikle sürdürdüğünü bildirdi. Ekipler, kayıp şantiye müdürüne ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

