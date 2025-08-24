Sivassporlu fenomen CHP'li vekili böyle karşıladı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı her hafta bir ilde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 49'uncusu dün Sivas'ta gerçekleşti. İmamoğlu için özgürlük talebinin yanı sıra erken seçim isteyen binlerce Sivaslı Cumhuriyet Meydanı'na akın etti.

MİTİNG HAZIRLIKLARI İKİ HAFTA ÖNCEDEN BAŞLADI

Miting hazırlıkları iki hafta öncesinden başladı. Hazırlık heyetinde yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Kadın Kolları Başkanı Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara Milletvekili Adnan Beker hafta boyunca vatandaşları mitinge davet etti.

"YILLARDIR ÖTELENMİŞ İÇ ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından kentte gerçekleştirdiği ziyaretlerden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Beker, videoyu "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kadim şehrimiz Sivas'ta yaptığımız saha çalışmasında vatandaşlarımız bizleri hiç yalnız bırakmadı. İktidar olduğumuzda, yıllardır ötelenmiş İç Anadolu'yu ayağa kaldıracağız. Teşekkürler Sivas!" notuyla paylaştı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Beker'in paylaştığı videoda "Sabaha kadar buradayız" demesiyle gündem olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yasin'in de yer aldığı görüldü. Yasin, Beker'i "Adnan baba sabaha kadar burada seni bekledik. Sivas'a hoş geldin, sefa geldin. Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar buradayız." sözleriyle karşıladı.