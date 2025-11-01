Sivas Giresun'a karşı çıktı

Giresun'un adının "Yiğit Giresun" olması için başlatılan imza kampanyası sürüyor. Şu ana kadar 113 bin kişinin imza verdiği belirtiliyor.

Ancak Giresun'un bu hamlesine Sivas karşı çıktı.

Sabah'tan Mevlüt Tezel'in yazısına göre; "Yiğido" unvanıyla bilinen Sivas'ta bazı vatandaşlar bu girişimden rahatsız oldu. "Yiğido unvanı yıllardır Sivas'la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihî kimliğine sahip çıksın", "Neden Yiğido Sivas'a özeniyorlar. Direkt Sivas'a bağlansınlar" benzeri paylaşımlar yapıldı.

Sadece Sivaslılar değil, başka illerden vatandaşlar da bu duruma karşı çıktı, hatta önerilerde bulunanlar oldu. Tezel, bunları da şöyle sıraladı:

"Otobüs firması ismi gibi olmuş."

"Bizim Çorum için de 'Kral Çorum' imza kampanyası rica ediyorum."

"Şehir isimlerinin önüne futbol takımları gibi sponsor alınsın hem şehre gelir olur."

"Fındığın başkenti 'Nutella Giresun' olsun. Hem sponsor desteği alınır hem de dünya öğrenir fındığın nerden geldiğini."

"Attığını Vuran Trabzon', 'Nörüyon Kayseri', 'Buzlu Erzurum', 'Emekli Aydın' değişiklikleri de güzel olur."

"İzmir'in adını da 'Aslan İzmir', Aydın da 'Helal Sana Aydın' olsun."

Giresun ne demektir? Giresun'un adı nereden geliyor? Giresun'un adı neden değiştirilmek isteniyor?

GİRESUN'UN KAHRAMANLIKLARI

Tezel yazısına şöyle devam etti:

"Dalga geçenler bilmiyor olabilir; I. Dünya Savaşı'nda Giresunlular, Harşit Vadisi'nde Ruslara karşı direniş gösterdi.

Pontus Rum çetelerinin mezalimine karşı ise Topal Osman Ağa komutasındaki Giresun müfrezeleri bölgeyi temizleyerek asayişi sağladı ve Yunan işgaline zemin hazırlayan unsurları bertaraf etti.

Bu çabalar, Karadeniz'in genel kurtuluşunda önemli rol oynadı.

Kurtuluş Savaşı'nda 42., 44. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları kuruldu.

Bu alaylar, Koçgiri İsyanı'nın bastırılmasında büyük rol oynadı, Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve Büyük Taarruz'da önemli görevler üstlendiler.

Özetle 'Yiğit Giresun' fonetik açıdan bana uyumsuz gibi gelse de Giresun da Şanlı Urfa, Gazi Antep, Kahraman Maraş illeri gibi bir unvanı hak ediyor.

Aslında birçok ilimiz Kurtuluş Savaşı'nda büyük özverilerde bulundu, kahramanlıklara imza attı.

Belki de asıl hata Maraş, Antep ve Urfa'ya unvan verilmesi oldu.

Giresun gibi iller de unvanı hak ediyor. Ancak her ile unvan vermek de garip bir durum olur."