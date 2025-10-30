Karadeniz'in güzel ili Giresun'un adının değiştirilmesi gündemde. Peki Giresun ne demektir? Giresun'un adı nereden geliyor? Giresun'un adı neden değiştirilmek isteniyor?

Giresun'un adının değiştirilmesi için kentte imza kampanyası başlatıldı. Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, 113 bin imzaya ulaşıldığını belirtrek “Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık” dedi. Şehrin isminin "Yiğit Giresun" olmasını istediklerini belirten Kara, şunları söyledi:

"İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttük. Vatandaşlarımızdan, belediyelerden ve siyasi partilerden büyük destek aldık. Sivil toplum kuruluşlarını, belediye başkanlarını, DEM Parti hariç tüm siyasi partilerin il başkanlarını ve milletvekillerini ziyaret ettik. Cumhuriyetin ilanından bu yana Giresun’da ilk kez bir mesele üzerinde tam bir mutabakat sağlandı.

Bugüne kadar Giresun tarihiyle ilgili doğru bilinen yanlışların tespitiyle Osman Ağamız hakkında Türkiye genelinde süregelen söylemler artık son bulacaktır. Osman Ağa asılmamıştır, katil değildir. Osman Ağa, Cumhuriyetin kuruluşunda kahramanlık göstermiş bir Cumhuriyet şehididir. Bunu bütün Türk milleti bilmelidir.

Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek.”

GİRESUN NE DEMEKTİR? GİRESUN'UN ADI NEREDEN GELİYOR?

Giresun'un ismi değişecek mi? Şehir imza kampanyası başlattı

Peki Giresun ne demektir? Giresun'un adı nereden geliyor?

Giresun Üniversitesi'nde yer alan tarihçeye göre Giresun'un adının anlamı ve tarihçesi özetle şöyle:

"M.Ö. VII. yüzyılda Miletoslu denizciler ticari amaçlarla Karadeniz kıyısına gelerek yöreyi kolonileştirmiştir. Bu dönemde Kerasos adıyla kurulan şehir, deniz ticaretiyle canlanmıştır. Bölge, Miletlilerden sonra Kafkas kökenli Kimmerlerin ardından İskitlerin akınlarına maruz kalmıştır. M.Ö. VI. yüzyılda Persler bölgeyi ele geçirmiştir. Perslerden sonraki dönemde Giresun ve çevresinde egemen olan Pontus Krallığı’na, M.Ö. 1. yy.’da Romalılar son vermiştir. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Giresun, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yönetimine girmiştir. M.S. 11. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, Haçlılar tarafından istila edilince, İmparator Komnenus’un çocukları Trabzon’a gelerek M.S. 1204 yılında Trabzon başkent olmak üzere, Trabzon Rum Devleti’ni kurmuşlardır. Giresun da bu devletin sınırları içinde kalmıştır.

Giresun ve çevresinin Türkleşmesini sağlayan Çepni Türk beylerinden olan ve Ordu-Giresun yöresinde beylik kuran Bayram Bey’den sonra yerine Hacı Emir Bey geçmiş, Hacı Emir’de Trabzon Pontos Kralı ile 1358 yıllarında savaşmış, Giresun Hacı Emir Bey’in oğlu Süleyman Bey zamanında 1397 yılında Türklerin eline geçmiştir. 1402'de Timur'un egemenliğine giren Giresun ilini, 1453'te Fatih Sultan Mehmet vergiye bağlamış fakat ödenmeyen vergi üzerine 1456'da kenti kuşatmıştır. Şehir 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğunun direnmeksizin teslimiyle Osmanlı idaresine girmiştir. Giresun da kaza olarak Trabzon eyaletine bağlanmıştır. (Giresun Valiliği Resmi Web Sitesi)

Yunanlılar Giresun’a Cheorades, Romalılar Kerasous ve Cerasus (Kerasus) demeyi tercih etmektedirler. Eski Türkler için şehrin adı ise Vilayet-I Çepni’dir. Osmanlı Devleti zamanında Kerasunt adı ile sık anılan Giresun, 1930 yılında Giresun adını almıştır. Yukarıdaki resmî isimlerinin yanında Giresun; Giresonsun, Kerason, Keresea, Kerasus, Kerasos olarak da konuşulup yazılmaktadır. Şehrin isminin kirazdan geldiğine dair yaygın bir inanış vardır. Şehrin adının kirazdan geldiğini söyleyenler genel olarak kentin ilk olarak Çıtlakkale tarafında kurulduğuna ve o dönemde oradaki kiraz ağaçlarından şehrin adını aldığına inanırlar.

Dünyaya kiraz’ın Giresun’dan yayıldığına inanırlar. Buna neden olan hikâye de Romalı General Lukullus’un M.Ö. 70 yılında Giresun'a gelmesine dayanır. Lukullus Giresun’da kiraz yer ve kirazı çok sever. Roma'ya dönerken yanında kiraz fidanı götürür. Romalılar kirazı (Cerasus Avium) tanır ve beğenir. Böylece kirazın getirildiği yöreye Keresus adı verilir."